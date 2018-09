Brexit is coming, ondernemers bereid u voor!

Nog maar 200 dagen. Dan verlaat het Verenigd Koninkrijk (VK) de Europese Unie en is de Brexit op 30 maart 2019 om 00.00 uur een feit. En hoewel steeds meer bedrijven die zaken doen met het VK zich voorbereiden, wachten veel ondernemers nog af op meer duidelijkheid rond de onderhandelingen. Een patroon dat staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat (EZK) wil doorbreken. Want: er zijn ook nu opties om je in deze onduidelijke periode voor te bereiden. Grijp die kans!

Staatssecretaris Keijzer (EZK): “De Brexit is slecht nieuws voor veel bedrijven die nu nog gemakkelijk zaken doen met het VK op de Europese interne markt. Ik weet dat het voor ondernemers frustrerend is dat er nog altijd veel onduidelijk is over onze toekomstige economische relatie. Maar wacht niet op het VK en bereid je nú voor. Ga naar ons Brexit Loket, doe de Brexit scan om de impact voor jouw bedrijf te bepalen en zoek contact met je leveranciers of de douane. Als jij als ondernemer goed bent voorbereid, kan de Brexit jouw bedrijf juist ook een concurrentievoordeel bieden.”

Overal een ingang

Ondernemers weten de overheid, toezichthouders en betrokken ondernemersorganisaties steeds beter te vinden. Zo werd de Brexit Impact Scan al meer dan 10.000 keer ingevuld. Door middel van deze scan kunnen ondernemers meer inzicht krijgen in de gevolgen van de Brexit voor het eigen bedrijf of de handelsketen.

Daarnaast zijn verschillende voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd voor mkb’ers waar tot nu toe ruim 1.400 ondernemers op af kwamen. Samen met partners als VNO-NCW, MKB-Nederland, de douane en verschillende banken blijft de overheid in haar contacten op de naderende Brexit wijzen. Dit gebeurt ook op verschillende online platforms als www.brexitloket.nl en www.hulpbijbrexit.nl. Door in verschillende Nederlandse regio’s aanwezig te zijn en dezelfde informatie beschikbaar te stellen via online platforms is er voor ondernemers overal een ingang.

Handel, personeel en data

In Nederland handelen 35.000 bedrijven actief met het VK zonder dat ze ervaring hebben buiten de Europese Unie en de interne markt. Het zijn vooral mkb-bedrijven die de gevolgen van de veranderende handelsrelatie straks flink gaan merken. De Brexit kan een direct effect hebben op de beschikbaarheid van personeel, de uitwisseling van data of het aanleveren van product-onderdelen.

Voor het kabinet is het daarom duidelijk dat het ook de komende periode belangrijk blijft om het bedrijfsleven, en specifiek het MKB, te informeren over de risico’s van de Brexit. De komende maanden worden daarom de Brexit-voorlichting en informatievoorziening voor ondernemers geïntensiveerd.