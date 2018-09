Goede resultaten staatsdeelnemingen in 2017

De Nederlandse staat heeft het afgelopen jaar ruim 800 miljoen euro aan dividend uit staatsdeelnemingen ontvangen. Dat blijkt uit het Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2017 dat minister Hoekstra van Financiën vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De meeste staatsdeelnemingen boekten in 2017 een goed resultaat. Dat resulteerde in een dividend van 867 miljoen euro. De staatsdeelnemingen hebben veel nuttig werk verzet voor ons land. Zo verwerkte het Havenbedrijf Rotterdam een recordhoeveelheid goederen, vloog KLM op veertien nieuwe bestemmingen en startte NS met een intercity iedere tien minuten tussen Eindhoven en Amsterdam. Holland Casino werd Europees geroemd om zijn aanpak gokverslaving te voorkomen en Gasunie maakte weer meer buitenlands gas bruikbaar voor Nederlandse huishoudens.

Minder bekend, maar niet minder belangrijk is dat de projecten van ontwikkelingsbank FMO wereldwijd negenhonderdduizend banen hebben opgeleverd. Staatsdeelnemingen werden ook groener: de Nederlandsche Waterschapsbank (NWB Bank) haalde een kwart van de langlopende financiering op met zogenoemde groene en sociale obligaties. Elektriciteitsnetbeheerder TenneT was met een miljard euro zelfs de grootste uitgever van groene obligaties van ons land.

,,Stuk voor stuk resultaten waar ik als aandeelhouder trots op ben. Resultaten waar we allemaal trots op kunnen zijn. De staatsdeelnemingen maakten Nederland in 2017 bereikbaarder, duurzamer en welvarender’’, aldus minister Hoekstra in zijn voorwoord bij het jaarverslag.

Vanwege de maatschappelijke bijdrage van staatsdeelnemingen zijn deze bedrijven belangrijk voor de overheid. De staat bestuurt de staatsdeelnemingen niet zelf, maar geeft de ondernemingen ruimte om zelfstandig te opereren. De staat stuurt als aandeelhouder op strategie en grote investeringen, op benoemingen en beloningen en ziet toe op de resultaten.