Minister-president te gast in Roemenië

Minister-president Rutte heeft in Roemenië gesproken met president Iohannis en minister-president Dăncilă. Lees hier zijn reactie na het bezoek:

'Roemenië is EU-voorzitter in de eerste helft van 2019. Een moment waarop verschillende belangrijke en complexe dossiers in Europa met elkaar om voorrang strijden: migratie, Brexit, onderhandelingen over de nieuwe meerjarenbegroting én er vinden verkiezingen plaats voor het Europees Parlement. Het was dan ook goed om vandaag in Boekarest te spreken met de Roemeense president Iohannis en minister-president Dăncilă.'

'Het wordt de eerste keer dat Roemenië het EU-voorzitterschap bekleedt. Ik heb toegezegd dat Nederland waar mogelijk een constructieve bijdrage zal leveren. Eén van de prioriteiten van het Roemeense voorzitterschap is ‘een Europa van gemeenschappelijke waarden’. Nederland is daar blij mee, want een gezonde rechtsstaat maakt deel uit van het fundament voor de Europese samenwerking: de kracht van het functioneren van de Europese Unie, inclusief de interne markt, wordt bepaald door de mate waarin wij onze gemeenschappelijke waarden uitdragen en handhaven.'

'Daarnaast hebben we ook gesproken over de onderlinge relatie. De bilaterale handel groeide het afgelopen jaar met bijna 15% en de vooruitzichten voor verdere groei zijn uitstekend. Daarbij liggen veel kansen in bijvoorbeeld de innovatieve en duurzame landbouw en de circulaire economie. Daarnaast werken Nederland en Roemenië ook goed samen op andere terreinen, zoals veiligheid en defensie. We zijn immers bondgenoten in de NAVO.'