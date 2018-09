Hoogste punt kern EMA-gebouw Zuidas

Aankomende week wordt het hoogste punt van de kern van de nieuwbouw voor het Europees Geneesmiddelenagentschap bereikt, dat heeft minister Bruins (Medische Zorg) aan de Tweede Kamer gemeld. Dit is een belangrijke mijlpaal in de verhuizing van het EMA naar Amsterdam als gevolg van de Brexit. In slechts anderhalf jaar tijd wordt een voor EMA op maat gemaakt kantoorgebouw met conferentiecentrum aan de Zuidas gerealiseerd. Voordat de nieuwbouw gereed is dient het EMA-personeel tijdelijke gehuisvest te worden. Vanaf 1 januari 2019 is het Spark-gebouw beschikbaar om het EMA tijdelijk te huisvesten. Hiertoe wordt het gebouw bij Amsterdam Sloterdijk momenteel verbouwd. De organisatie verhuist definitief in het geheel in maart 2019 van Londen naar Amsterdam.

Het EMA-gebouw

Het EMA-gebouw is de afgelopen zes weken elke dag bijna drie meter de lucht ingegaan. De kern van het gebouw, waarvan volgende week het hoogste punt wordt behaald, is 80 meter hoog. Het gebouw kent straks 20 verdiepingen en 1300 werkplekken. Alle betrokken partijen mogen er trots op zijn dat deze mijlpaal volgens planning wordt bereikt. Het EMA-gebouw wordt gebouwd door de Bouwcombinatie EMA, die door Dura Vermeer, de contractpartner van het Rijksvastgoedbedrijf, is opgericht samen met Heijmans. Het definitieve hoofdkantoor van EMA aan de Zuidas wordt november 2019 opgeleverd.

Verhuizing

EMA bewaakt de kwaliteit en veiligheid van geneesmiddelen voor mens en dier in de EU. De verhuizing van EMA naar Amsterdam levert niet alleen direct maar ook indirect een bijdrage aan de economie. De verwachting is dat er zo’n 36.000 zakelijke bezoekers per jaar komen met alle economische voordelen van dien. De eerste EMA-medewerkers wonen al in Nederland. Ze hebben een huis gevonden en een school voor hun kinderen. Medewerkers krijgen hierbij één-op-één begeleiding, zodat zij een goede start kunnen maken in Nederland. Het is namelijk belangrijk dat zoveel mogelijk mensen meeverhuizen om de continuïteit van de werkzaamheden van het agentschap te borgen. Nieuwe innovatieve medicijnen kunnen zonder vertraging toegang blijven krijgen tot de Nederlandse markt en EMA blijft in staat om snel op te treden wanneer er problemen zijn met een middel. Verder levert de komst van EMA direct en indirect veel werkgelegenheid en nieuwe bedrijven op. De grootste groep medewerkers verhuist in het voorjaar van 2019. EMA heeft sinds de aanwijzing van Amsterdam als nieuwe vestigingsplaats al 3500 open sollicitaties ontvangen.