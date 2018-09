Minister-president Rutte aanwezig bij presentatie jubileumeditie ‘Herfsttij der Middeleeuwen’

Minister-president Rutte is maandag 17 september 2018 aanwezig bij de presentatie van de jubileumeditie van het boek 'Herfsttij der Middeleeuwen', dat werd geschreven door Johan Huizinga en in 1919 voor het eerst verscheen.

Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het boek wordt op initiatief van Dr. Anton van der Lem een jubileumeditie uitgegeven. In Diligentia in Den Haag neemt de minister-president het eerste exemplaar in ontvangst.