Minister-president Rutte naar informele Europese Raad in Salzburg

Minister-president Rutte neemt op donderdag 20 september 2018 deel aan de informele Europese Raad in Salzburg, Oostenrijk. Tijdens deze informele bijeenkomst wordt gesproken over migratie, Brexit en de strategische interne veiligheidsagenda van de EU.

De informele Europese Raad begint woensdagavond met een werkdiner. Minister-president Rutte is dan in Nederland voor de Algemene Politieke Beschouwingen in de Tweede Kamer. Eerste minister Michel van België, huidig voorzitter van de Benelux, vertegenwoordigt Nederland woensdag in Salzburg.