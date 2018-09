Minister Van Nieuwenhuizen: Rij MONO, fiets MONO

Dankzij sociale media zijn vrienden, familie en collega’s altijd dichtbij, altijd bereikbaar. Dat is fijn. En dat heeft ook negatieve effecten. Slingerende fietsers, bijna botsingen of echte ongelukken. Appen in het verkeer is gevaarlijk. Op initiatief van minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) is samen met onder andere ANWB, Flitsmeister, Veilig Verkeer Nederland, Fietsersbond, TeamAlert, Nederland ICT en provincies een grootschalige campagne voor aandacht op de weg ontwikkeld. De minister gaf donderdag 13 september 2018 samen met partners het startsein voor de nieuwe verkeersveiligheidscampagne MONO. MONO staat letterlijk voor één of alleen. Nederland gaat ongestoord onderweg.

Minister Van Nieuwenhuizen: ‘Vroeger dacht je bij slingerende auto’s aan dronken bestuurders. Nu weet je dat iemand bezig is met zijn mobieltje. We denken dat we kunnen multitasken, maar we kunnen het niet. Appen en rijden gaat niet samen. Neem het risico niet. Rij MONO, fiets MONO’.

Een op de vier mensen leest wel eens berichten tijdens het rijden. Een op de vijf stuurt een berichtje terug. Het risico op een ongeluk is dan 6 keer zo groot. De nieuwe campagne MONO geeft aan dat het normaal is om even niet op social media bereikbaar te zijn en de aandacht bij het verkeer te houden. Vanuit de campagne worden verschillende tips gegeven. Ook roept de campagne anderen op om het versturen van een berichtje uit te stellen als je weet dat iemand onderweg is. MONO staat voor ongestoord onderweg zijn en de aandacht houden op één ding: het verkeer. Zonder afleiding van appjes of social media posts.

MONO rijden kan op verschillende manieren

Iedereen kan op zijn of haar eigen manier MONO rijden. De campagne geeft tips, mensen bepalen natuurlijk zelf wat ze doen. Voor de een werkt het om de telefoon op stil te zetten. De ander vindt het fijn om de telefoon helemaal niet te zien en bergt ‘m op in de tas of het handschoenenvakje. Een derde kiest voor een systeem waarmee je helemaal niet meer bereikbaar bent. Omdat de ‘niet-storen’ functie nog niet zo bekend is, is er in deze campagne voor gekozen om deze functie onder de aandacht te brengen. Je stelt ‘m een keer in, je ontvangt geen berichtjes meer als je onderweg bent. Als je dat wilt, kun je een autoreply instellen en ontvangen de afzenders automatisch een berichtje. Voor Android zijn er meerdere apps in Playstore. iPhones hebben een optie voor ‘niet-storen tijdens het autorijden’ bij instelopties.

De campagne

De MONO campagne gaat meerdere jaren lopen. Dat is ook nodig. De smartphone is op dit moment zo’n normaal onderdeel van ons dagelijks leven. Bij veel mensen is het ingesleten gedrag. Het duurt vele jaren voordat gedrag verandert. Het eerste deel van de campagne loopt tot medio december. De campagne begint met TV spotjes, attentieborden langs de weg en social media. Bioscoop en radio spotjes starten 1 en 2 weken later. Daarnaast kom je de borden tegen langs provinciale en gemeentelijke wegen en dragen de partners de campagne uit.

De partners

De campagne heeft brede steun onder de convenantpartners “Veilig gebruik van smartfuncties in het verkeer”. Op dit moment kent het convenant zo’n vijftig ondertekenaars. Ontwikkelaars, producenten, werkgevers, overheden en maatschappelijke organisaties worden uitgenodigd het convenant mee te ondertekenen. De convenantpartners onderschrijven dat “Het is normaal om je aandacht op de rijtaak en de weg te houden.” Ze dragen allemaal op een eigen manier bij aan die norm, als werkgever, als verzekeraar, als campagnepartner of als aanbieder van een product of dienst.