Minister van Sport Bruno Bruins aanwezig bij MXGP Assen

Dit weekend staat de Motorcross Grand Prix (MXGP) op het TT circuit van Assen op de agenda. Dit jaar kan een bijzondere editie worden, omdat Jeffrey Herlings de mogelijkheid heeft om de eerste Nederlandse wereldkampioen in de MXGP-categorie te worden.

Minister Bruno Bruins: ‘Jeffrey Herlings is dit seizoen oppermachtig in de MXGP. We hebben de kans hem zondag op Nederlandse bodem wereldkampioen te zien worden. Het zou een historisch moment zijn als hem dat lukt, dat wil ik niet missen.’



De MXGP is de koningsklasse van de motorcross. Het kampioenschap wordt sinds 1957 verreden en vanaf 2014 onder de huidige naam. Sinds 2015 is de Grand Prix van Assen een officiële ronde in het FIM wereldkampioenschap motorcross. Tijdens het weekend wordt tevens het WK voor dames verreden, waarin de Nederlandse Nancy van de Ven nog kans maakt om wereldkampioen te worden.