Studenten bedenken nieuwe oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen

Studenten van de Haagse Hogeschool, van de duaal opleiding Integrale Veiligheidskunde werken aan vraagstukken van Instituut Fysieke Veiligheid, Brandweer Nederland, Raad voor de Rechtspraak en de politie. De studenten bedenken in deze pilot van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en Haagse Hogeschool nieuwe oplossingen en presenteren die samen met de organisaties op het Innovatiecongres van JenV en politie op 20 en 21 november 2018 in het WTC in Rotterdam.

Waarom samenwerken met studenten?

Laten we beginnen bij het begin. Innovatie staat en valt met de bereidheid om verder te kijken. Verder kijken dan bestaande, aanwezige kwaliteiten, inzichten en vaardigheden. Verder kijken en samenwerken op een nieuwe manier. Met studenten bijvoorbeeld. JenV wil bij de versterking van het innovatief vermogen meer samenwerken met onverwachte doelgroepen zoals veelbelovende studenten.

Hoe werkt het?

Studenten van de Haagse Hogeschool (HHS) van de duaal opleiding Integrale Veiligheidskunde (4e jaars) ontwikkelen een oplossing voor verschillende maatschappelijke uitdagingen. Denk aan:

hoe zorgt de brandweer van de toekomst ervoor dat ze nog over genoeg vrijwilligers beschikt?

hoe kan de politie succesvolle lokale innovaties sneller opschalen naar de rest van de organisatie?

hoe kan een rechter beter toezicht houden op het werk van een bewindvoerder?

Op vrijdag 14 september tijdens de kick-off bijeenkomst in de Haagse Hogeschool presenteren de organisaties hún vraagstukken. Na afloop van de kick-off bijeenkomst kiezen de studenten hun uitdaging waarmee ze aan de slag gaan.

Opdracht aan de studenten is: bedenk een nieuwe oplossing, die vernieuwend en innovatief is.

Dit mogen ook oplossingen zijn die zich in een andere context of sector bewezen hebben, maar nog niet binnen het justitie en veiligheidsdomein.

De studenten worden de komende maanden gecoacht door mentoren van de Haagse Hogeschool en professionals van de organisaties.

Op 20 november presenteren zij hun nieuwe oplossing samen met de organisaties op het Innovatiecongres.

Beoordeling

De resultaten worden beoordeeld door de Haagse Hogeschool. Bij goed gevolg ontvangen de studenten tot drie studiepunten en een certificaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Meer weten over deze presentatie op het Innovatiecongres?

Lees er alles over op www.innovatiecongresjenv.nl

JenV brengt partijen bij elkaar en versnelt innovatie

Ontdek het op www.innoveermeemetjenv.nl/onderwerpen/samenwerken