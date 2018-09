Breeuwploeg zorgt voor veilige doorgang Glazen Koets

De Haagse vervoersmaatschappij HTM treft vanochtend de laatste voorbereidingen voor een veilige doorgang voor de Glazen Koets later vandaag. Een zogeheten breeuwploeg legt tussen half 10 en 11 uur speciale touwen in de tramrails. Hierdoor kunnen de rijtuigen en de paarden gemakkelijker over de rails in de Haagse binnenstad rijden.

De koninklijke rijstoet rijdt over delen van het tramspoor, zoals bij de Kneuterdijk en bij het Toernooiveld. In totaal wordt 1,2 kilometer touw gebruikt om de tramrails op te vullen. Tegenwoordig vindt het breeuwen gedeeltelijk plaats met een elektrische haspel. Voorheen werden de touwen handmatig gelegd en was HTM daarmee een hele nacht bezig.

De term breeuwen stamt uit de scheepvaart: het opvullen van kieren tussen planken met onder andere touwen. Volgens HTM ligt het voor de hand dat deze term wordt gebruikt, omdat van oudsher veel Scheveningers bij HTM werken.