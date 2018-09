Minister-president bij informele Europese Raad in Salzburg

Minister-president Rutte was vandaag aanwezig bij de informele Europese Raad in Salzburg waar gesproken is over interne veiligheid en de Brexit-onderhandelingen. Lees zijn reactie hier:

'Vandaag ben ik in Salzburg voor een informele Europese Raad waarin twee belangrijke kwesties besproken zijn. Allereerst hebben we gesproken over interne veiligheid. Daarbij gaat het om een reeks van onderwerpen, variërend van de aanpak van radicalisering en terrorisme tot cybersecurity. Voor Nederland is het uitgangspunt dat op veel terreinen meer coördinatie nodig is. Criminelen en terroristen trekken zich immers niks van landsgrenzen aan. Meer coördinatie betekent echter niet meer bureaucratie. Veel problemen kunnen opgelost worden door betere samenwerking tussen landen en bestaande EU-instituties.

Vervolgens heeft EU-onderhandelaar Barnier ons bijgepraat over de stand van zaken in de Brexit-onderhandelingen. Er zijn de afgelopen tijd stappen gezet, maar we zijn er nog lang niet. De onderhandelaars moeten doorpakken en zoeken naar common ground. Zowel op het terugtrekkingsakkoord - waar de discussie over de Iers-Noord-Ierse grens nog steeds muurvast zit - als op de politieke verklaring over het kader voor de toekomstige relatie tussen de EU en het VK.

Het is positief dat het VK een white paper heeft opgesteld over de toekomstige relatie. Maar daarmee zijn we er nog niet. De uitdaging de komende tijd zal zijn om tot een zo ambitieus mogelijk akkoord te komen zonder afbreuk te doen aan de EU-randvoorwaarden, waaronder de ondeelbaarheid van de interne markt. Het is in ieders belang dat we tot een akkoord komen en een no-deal Brexit voorkomen. Wij steunen Barnier daarbij volledig.

Gisteravond is er al gesproken over migratie. Ik kon daarbij niet aanwezig zijn vanwege de Algemene Politieke Beschouwingen in de Tweede Kamer. Belgische Eerste Minister Michel heeft op uitstekende wijze namens Nederland gesproken en daar ben ik hem zeer dankbaar voor.

Duidelijk is dat we verder werken aan een aanpak op basis van de afspraken die we in juni hebben gemaakt in de Europese Raad. Die zijn in het kort: het aanpakken van de grondoorzaken van migratie, het versterken van de Europese buitengrens, afspraken maken over ontscheping van migranten - zowel aan de Noord-Afrikaanse als aan de Zuid-Europese kust -, en herziening van het gemeenschappelijk asielstelsel. De zogenoemde én-én-én aanpak. Wat Nederland betreft staat daarbij centraal dat iedereen op al deze vlakken verantwoordelijkheid neemt. In de Europese Raad van oktober zullen we hier op terugkomen.'