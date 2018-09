Minister-president Rutte en ministers Blok, Kaag en Bijleveld en staatssecretaris Blokhuis bij opening 73e Algemene Vergadering VN

Minister-president Rutte, minister Blok van Buitenlandse Zaken, minister Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, minister Bijleveld van Defensie en staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport reizen dit jaar naar New York voor de opening van de 73e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (AVVN). Ook minister-presidenten Wever-Croes van Aruba, Rhuggenaath van Curaçao en Marlin-Romeo van Sint Maarten zijn namens het Koninkrijk der Nederlanden aanwezig.

Minister-president Rutte is in New York van maandag 24 september tot en met woensdag 26 september. Op woensdag spreekt hij de AVVN toe, onder meer over het belang van multilaterale samenwerking. Dinsdag is de minister-president, samen met minister Bijleveld van Defensie, aanwezig bij een evenement over modernisering van VN-vredesoperaties. Op woensdag vertegenwoordigt hij het Koninkrijk bij de VNVR-bijeenkomst over massavernietigingswapens. Gedurende zijn aanwezigheid in New York voert de minister-president ook diverse bilaterale gesprekken, onder andere met de secretaris-generaal van de Verenigde Naties Guterres. Los van het VN-programma is de minister-president woensdag aanwezig bij de presentatie van PrimePhonic, een Amerikaans-Nederlandse startup die een streamingdienst voor klassieke muziek aanbiedt.

Minister Blok van Buitenlandse Zaken is van maandag 24 september tot en met vrijdag 28 september in New York. De minister zal deze week gebruiken om met collega's te spreken over internationale zaken, waaronder onveiligheid, mensenrechten, migratie en MH17. Hij zal het Global Counter Terrorism Forum over internationale samenwerking tegen terrorisme voorzitten en aan een Veiligheidsraadsessie over Noord-Korea deelnemen. In het bijzonder zal minister Blok in New York aandacht vragen voor implementatie van de VN-sancties die dit voorjaar op Nederlands initiatief zijn ingesteld tegen zes Libische mensenhandelaren. Hij zal met internationale partners, waaronder Niger en Libië, benadrukken hoe de internationale gemeenschap en Nederland in het bijzonder zich blijven inzetten om de schrijnende mensenrechtensituatie van migranten en vluchtelingen op de route naar en in Libië aan te pakken.

Minister Kaag van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking is van zondag 23 tot en met donderdag 27 september in New York. Ze heeft er bilaterale gesprekken en neemt deel aan bijeenkomsten over onder meer onderwijs, de positie van vrouwen en het belang van de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's) voor jongeren. Ook spreekt de minister tijdens een side-event over conflict en honger. Aanleiding daarvoor is een resolutie, waarmee de VN-Veiligheidsraad eind mei instemde, die uithongering als oorlogswapen moet uitbannen. De resolutie was een initiatief van Nederland. De minister neemt ook deel aan een bijeenkomst over het belang van psychosociale zorg aan slachtoffers van rampen en conflicten.

Minister Bijleveld van Defensie is van maandag 24 september tot en met woensdag 26 september in New York. Zij zal onder meer deelnemen aan het evenement 'Strengthening International Cooperation on Maritime Security in the Caribbean region', dat zij met de minister-presidenten van Aruba en Sint Maarten organiseert en waar wordt gesproken over het verdiepen van de samenwerking met betrekking tot maritieme veiligheid tussen verschillende landen en instituties in de Caribische regio. Daarnaast zal de minister samen met de minister-president deelnemen aan een evenement over de verbetering van VN vredesoperaties. Modernisering van vredesoperaties is een van de prioriteiten van Nederland tijdens het lidmaatschap van de VN-veiligheidsraad. De minister zal hierover ook spreken met hooggeplaatste VN-functionarissen, waaronder onder-secretaris-generaal Lacroix. Ten slotte neemt ze deel aan een evenement over het vergroten van het aantal vrouwelijke peacekeepers, een andere prioriteit voor Nederland.

Het bezoek van staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan de VN van dinsdag 25 september tot en met donderdag 27 september staat in het teken van het tabaksontmoedigingsbeleid. In de Algemene Vergadering spreekt de staatssecretaris over het terugdringen van niet-overdraagbare ziektes, ook wel leefstijlziektes genoemd. En marge van de Algemene Vergadering organiseert Nederland een evenement over het WHO tabaksverdrag en de stand van zaken in de internationale strijd tegen tabaksgebruik. Ook spreekt de staatssecretaris in een panel over de 'Tobacco Free Finance Pledge', een afspraak van de financiële sector om niet langer te investeren in de tabaksindustrie. Daarnaast neemt staatssecretaris Blokhuis deel aan een bijeenkomst over tuberculose.