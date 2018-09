Minister Schouten: Nederland alert op Afrikaanse varkenspest

Nederland is alert op besmetting van Afrikaanse varkenspest in Nederland. Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit werkt samen met de sector en de provincies om het risico op Afrikaanse varkenspest zoveel mogelijk te beperken. Hoewel alle maatregelen gericht zijn op het beperken van de risico’s, is het ministerie voorbereid op een eventuele uitbraak van de Afrikaanse varkenspest. Dat staat in een brief van minister Schouten die vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Minister Schouten: ‘Ik begrijp de onrust in de sector en deel de zorg die er leeft over een introductie van Afrikaanse varkenspest in Nederland. Samen met alle betrokken partijen zijn maatregelen genomen die erop gericht zijn de ziekte buiten de deur te houden. Hygiënemaatregelen zijn hierbij van groot belang. Ik heb er vertrouwen dat de varkenshouderij die ook neemt. Daarnaast zou ik iedereen willen oproepen die reist naar landen waar de Afrikaanse varkenspest heerst, geen vlees mee te nemen. Dit is niet alleen in het belang van de varkenssector en de vele gezinnen die daarmee hun brood verdienen, maar ook voor een gezonde wilde zwijnenpopulatie en daarmee de natuur in Nederland.’

Ondanks laag risico, blijft alertheid geboden

In Nederland is op dit moment geen Afrikaanse varkenspest vastgesteld, noch bij wilde zwijnen noch bij gehouden varkens. Om de kans op een uitbraak zo laag mogelijk te houden zijn verschillende maatregelen genomen. Zo worden de vervoersmiddelen van transporteurs, die varkens vervoeren uit landen waar de Afrikaanse varkenspest bij varkensbedrijven voorkomt, bij de grensovergang in Nederland direct extra gereinigd. Ook worden de afgeschoten wilde zwijnen steekproefsgewijs getest op Afrikaanse varkenspest.

Het risico dat de ziekte zich naar Nederland verspreidt door migratie van wilde zwijnen wordt door deskundigen als zeer klein ingeschat. De kans dat dit gebeurt door menselijk handelen is weliswaar groter maar wordt als klein tot medium geschat. Alertheid blijft echter geboden.

Hoewel alle maatregelen gericht zijn op het voorkomen van Afrikaanse varkenspest in Nederland, is het ministerie voorbereid en ligt het draaiboek klaar.

Afrikaanse varkenspest in Europa

Afrikaanse varkenspest is een virusziekte die voorkomt bij varkens. Het virus is zeer resistent, er bestaat geen behandeling of vaccin tegen en kan meer dan 3 maanden overleven in het gebied. De ziekte is niet overdraagbaar op mensen. Sinds 2014 is er in de Baltische staten en Polen Afrikaanse varkenspest. In 2017 is de ziekte verspreid naar Tsjechië en Roemenië en in 2018 ook naar Hongarije en Bulgarije. Zowel gehouden varkens als wilde zwijnen zijn besmet geraakt. Op 13 september jl. is de ziekte bij wilde zwijnen in België aangetroffen. Er is rond de besmettingen een besmette zone afgebakend waarin maatregelen zijn opgelegd. Zo zijn er onder andere een jachtverbod en een wandelverbod ingesteld en geldt er een vervoersverbod voor varkens en varkensproducten. Daarnaast worden de gehouden varkens in dit gebied preventief gedood. In de bufferzone om het besmette gebied wordt de populatie wilde zwijnen zoveel mogelijk beperkt. Inmiddels zijn negen besmette wilde zwijnen gevonden, allemaal in het vastgestelde besmette gebied. Er is geen uitbraak van de ziekte vastgesteld bij gehouden varkens.