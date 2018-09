Minister-president Rutte bij Jaarcongres MKB-Nederland

Dinsdag 9 oktober 2018 is minister-president Rutte aanwezig bij het Jaarcongres van MKB-Nederland in de Grote Kerk in Den Haag. Op het podium spreekt de minister-president met de voorzitter van MKB-Nederland, Jacco Vonhof, over de uitdagingen waar ondernemers voor staan en over het belang van het mkb voor de Nederlandse economie.

Eerder op de middag gaat staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat in gesprek met ondernemers over het thema digitalisering en ondernemerschap. Koningin Máxima opent het congres in haar hoedanigheid van lid van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap.

Het Jaarcongres van MKB-Nederland wordt bijgewoond door circa 1000 ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf. Het thema is dit jaar 'Het mkb digitaliseert'.