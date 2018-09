Ministers Nederland en Australië overleggen over staatsaansprakelijkheid Rusland in MH17

Minister Blok van Buitenlandse Zaken en zijn Australische collega Marise Payne hebben in New York overlegd over het gezamenlijke besluit van hun landen om Rusland aansprakelijk te stellen voor zijn aandeel in het neerhalen van vlucht MH17.

‘Nederland en Australië hebben Rusland eind mei verzocht om in onderhandeling te treden over aansprakelijkstelling. Onze landen zijn via onze diplomatieke kanalen in contact hierover met Rusland. We vinden het belangrijk dat we op afzienbare termijn kunnen starten met de onderhandelingen’, aldus Blok.

Hoewel er al telefonisch contact was geweest, was dit de eerste ontmoeting tussen minister Blok en minister Payne, die deze maand haar voorganger Julie Bishop opvolgde. ‘Nederland waardeert de uitstekende samenwerking met Australië en dat heb ik minister Payne ook laten weten. We hebben allebei het volste vertrouwen in de voortzetting hiervan.’

Eerder op de dag praatten Blok en Payne hun collega’s van de landen van het Joint Investigation Team (JIT) bij over het aansprakelijk stellen van Rusland. Tijdens de JIT-bijeenkomst is ook stilgestaan bij het strafrechtelijk onderzoek. Blok: ‘We hebben een goed gesprek gehad en ook vandaag bleek weer dat de JIT-landen eensgezind zijn in hun doel: de waarheid rond MH17 achterhalen en de daders vervolgen. Het onafhankelijke onderzoek van het JIT krijgt hierbij onze onvoorwaardelijke steun, dat hebben we vandaag opnieuw uitgesproken met elkaar.’

Het JIT presenteerde afgelopen mei bewijs waaruit blijkt dat de BUK-installatie die is gebruikt om vlucht MH17 neer te halen toebehoorde aan het Russische leger. ‘De conclusies van het JIT zijn ingrijpend en ernstig. De puzzelstukken vallen steeds meer op zijn plaats. We doen vandaag met de JIT-landen gezamenlijk opnieuw een oproep aan alle landen om de door het JIT gepresenteerde feiten te onderschrijven’, aldus de minister.