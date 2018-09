Overzicht indicatieve normbaten 2018 Bbz - informatie voor gemeenten

Binnen de financieringssystematiek van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) zijn de baten van gemeenten op verstrekt bedrijfskapitaal genormeerd. Het normbatenpercentage is voor 2018 vastgesteld op 91,4% (Staatscourant 2017, nr. 71482)

In onderstaand overzicht is per individuele gemeente het bedrag van de normbaten bedrijfskapitaal voor het jaar 2018 berekend.

Gemeenten kunnen vragen over de indicatieve normbaten 2018 sturen naar verdeelmodelbijstand@minszw.nl.