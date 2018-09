Bas Eenhoorn benoemd als voorzitter Taskforce Veiligheid en Kwaliteit in de forensische zorg

Minister Dekker (Rechtsbescherming) en vertegenwoordigers van GGZ Nederland (GGZ NL), de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), de Federatie Opvang (FO) en de Regionale Instelling voor Beschermd Wonen (RIBW) Alliantie hebben de heer Bas Eenhoorn bereid gevonden om de rol van voorzitter te vervullen voor de Taskforce Veiligheid en Kwaliteit in de forensische zorg. Deze Taskforce op het terrein van de Forensische Zorg is aangekondigd in de Tweede Kamerbrief van 13 juli 2018.

Eenhoorn zal als onafhankelijk voorzitter de afspraken die zijn gemaakt in de Meerjarenovereenkomst Forensische zorg 2018-2021 ten uitvoer brengen. Deze afspraken richten zich voornamelijk op het verbeteren van de arbeidsmarkt, het verminderen van administratieve lasten en het verbeteren van de kwaliteit van zorg en veiligheid binnen de forensische zorg. Er is in totaal 28,5 miljoen euro extra beschikbaar. Met deze maatregelen worden de kwaliteit en veiligheid weer op peil gebracht.

Bas Eenhoorn is momenteel (waarnemend) burgemeester van de gemeente Amstelveen; eerder ook van onder andere Voorburg, Vlaardingen en Alphen a/d Rhijn. Van 2014 tot 2018 was hij Nationaal Commissaris Digitale Overheid. In 2014 heeft hij een voorzittersrol vervuld in de Forensische zorg als voorzitter van de taskforce verkorten behandelduur tbs. De gemiddelde behandelduur van de tbs-maatregel is onder zijn voorzitterschap teruggebracht van ruim 10 naar beneden de 8 jaar.