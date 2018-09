Staatssecretaris Blokhuis: “Bij aanpak personen met verward gedrag is de regio aan zet”

Met het beëindigen van het Schakelteam Personen met Verward Gedrag per 1 oktober gaat de aanpak van personen met verward gedrag een nieuwe fase tegemoet. In zijn eindrapport geeft het Schakelteam een inventarisatie van de huidige stand van zaken en worden aanbevelingen gedaan voor de toekomst. Het Schakelteam constateert dat er veel is gebeurd in de afgelopen twee jaar. Zo is er een landelijk dekkende structuur gerealiseerd waarin hard wordt gewerkt aan goede zorg en ondersteuning van mensen met verward gedrag. Maar tegelijkertijd is nog veel verbetering nodig.

Blokhuis: “Er is ontzettend veel werk verzet de afgelopen twee jaar, waar ik het Schakelteam erg dankbaar voor ben. Ik ben tevreden over waar we nu staan, in alle regio’s is aandacht voor personen met verward gedrag. Maar we zijn nog niet klaar. Het Schakelteam houdt op met bestaan, maar nu is het moment om door te pakken. Daarom ben ik ook heel blij dat er wordt gezorgd dat het stokje goed wordt overdragen naar de volgende fase in de aanpak. Focus daarbij moet liggen in de regio en die blijven we dan ook ondersteunen. Na 1 oktober staan de verschillende betrokken partijen er niet alleen voor”.

Opvolging Schakelteam

Bij het opzetten van de nieuwe fase van de aanpak van personen met verward gedrag is duidelijk dat het zwaartepunt bij de regio’s en gemeenten moet liggen. De opdrachtgevers van het Schakelteam, JenV, VNG en VWS, hebben wel gevraagd dat de leden van het Schakelteam en voorzitter Onno Hoes ter ondersteuning beschikbaar blijven om de continuïteit van de aanpak te behouden. Maar landelijke regie en betrokkenheid van de opdrachtgevers JenV, VNG en VWS zal ook nodig blijven.

Advies- en meldpunt

Een van de aandachtspunten van het eindrapport waar het Schakelteam al langer voor pleit, is een landelijk nummer dat 24/7 bereikbaar is voor advies en niet-acute meldingen van personen met verward gedrag. Het landelijk meldpunt werkt als slotstuk op regionale meldpunten waarnaar het kan doorverwijzen. De afgelopen tijd is gewerkt aan het realiseren van deze regionale meldpunten en de noodzakelijke zorg en hulp daaromheen.

Staatssecretaris Blokhuis: “Het is belangrijk dat mensen weten waar ze terecht kunnen als een vraag of een melding hebben. Maar een landelijk nummer werkt alleen als de meldingen die daar binnenkomen vervolgens ook op lokaal en regionaal niveau opgepakt worden. Ik heb er vertrouwen in dat de regio voldoende inspanningen levert om nu werk te kunnen gaan maken van een landelijk meldnummer. Ik wil daarom nu gehoor geven aan de oproep van het Schakelteam: ik ga mij hier voor inzetten.”