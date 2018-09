Van Ark verbetert regels asbestverwijdering

Asbest op een veilige en gezonde manier weghalen kan nog beter dan nu gebeurt. Dat geldt ook voor de naleving van de asbestregels. Staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid past daarom een aantal regels aan om te komen tot een zorgvuldiger asbestbeleid.

Er komt meer ruimte voor innovatie zodat er sneller nieuwe goedgekeurde en gezonde beschermingsmanieren gebruikt kunnen worden door werknemers om asbest te verwijderen. De staatssecretaris geeft ook meer duidelijkheid over de rolverdeling van verschillende toezichthouders. En ze loopt bestaande asbestregels na om deze, waar nodig, te verduidelijken of aan te scherpen. Deze drie aanpassingen horen bij een reeks verbeteringen die Van Ark in samenspraak met partijen in en buiten de asbestsector verder uitwerkt. Dat schrijft ze vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. In de brief staat ook wat zij wanneer aanpast.

“Werken met asbest mag nooit ten koste gaan van de veiligheid en gezondheid van werknemers. De bescherming van werknemers is gelukkig de afgelopen jaren met sprongen vooruit gegaan. Maar het kan nog veel beter en zorgvuldiger. Sommige regels verdienen een aanscherping, terwijl andere misschien weer té strikt zijn,” zegt Van Ark. “Daardoor kan asbest saneren onnodig duur en tijdrovend worden. Dat moeten we zien te voorkomen. Want asbest is gevaarlijk en moet uiteindelijk wel gewoon verwijderd worden, op een gezonde manier.”

Voor staatssecretaris Van Ark staat de gezondheid van werknemers centraal. Daarom maakt zij het mogelijk om sneller en vaker wetenschappelijke kennis over asbestrisico’s uit te uitwisselen. TNO krijgt daar een centrale rol in. Dat biedt een betere bescherming van werknemers en bedrijven die met asbest werken of asbest laten verwijderen.

Inzet werkbak aan hijskraan bij asbest

Ook meldt de staatssecretaris dat er meer ruimte komt om bijzonder lastig bereikbare daken te saneren met werkbakken aan hijskranen. Wel moeten werknemers dan met extra veiligheidsaanlijning gaan werken, moeten weersomstandigheden gunstig zijn en moeten werkgevers voor elke keer dat zij een werkbak willen inzetten een gecertificeerd veiligheidskundige vooraf om een oordeel vragen. “Dit is een hoge uitzondering. Tijdelijk en onder zeer strenge aanvullende voorwaarden. Werkbakken aan hijskranen brengen namelijk grote risico’s met zich mee. Maar asbest in verweerde daken laten zitten, is ook risicovol voor de gezondheid. Dat is de afweging die ik heb gemaakt,” zegt Van Ark.