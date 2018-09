Benoeming in College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten

De Rijksministerraad heeft ermee ingestemd de heer W.R. (Russell) Voges voor te dragen voor benoeming tot lid in het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) op voordracht van Sint Maarten. De benoeming gaat in op 1 oktober 2018.

Russell Voges is geboren en woonachtig op Sint Maarten en heeft een loopbaan in het openbaar bestuur achter de rug in Sint Maarten en in de voormalige Nederlandse Antillen, onder meer als Gezaghebber van het eilandgebied Sint Maarten en twee keer als minister van de Nederlandse Antillen. Gezien zijn eerdere ervaringen als onder meer minister van Financiën en als lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Overheids Accountants Bureau, SOAB (2004-2016) is hij goed thuis in de overheidsfinanciën.

Russell Voges volgt Maria van der Sluijs – Plantz op die is benoemd tot Staatsraad voor Sint Maarten in de Raad van State van het Koninkrijk.