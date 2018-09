Benoemingen Gemeenschappelijk Hof van Justitie

Mevrouw mr. M. Stoffers en de heer mr. J.J. Verhoeven worden nieuwe leden van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Tevens wordt de mevrouw ing. P. Borsje-Senders nieuw lid van de militaire kamer bij het Gemeenschappelijk Hof. De Rijksministerraad heeft besloten hen voor te dragen voor benoeming op voorstel van minister Dekker voor Rechtsbescherming en minister Bijleveld van Defensie, mede namens hun ambtgenoten van Aruba, Curaçao en Sint Maarten.

Mevrouw Stoffers (1966) wordt per 1 oktober 2018 rechter bestuursrechtspraak in eerste aanleg van het Gemeenschappelijk Hof. Zij is op dit moment lid van de Raad voor Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming en tevens voorzitter van de Klachtencommissie politie-eenheid Amsterdam.

De heer Verhoeven (1965) wordt per 14 januari 2019 rechter civiele rechtspraak in eerste aanleg van het Gemeenschappelijk Hof. Hij is momenteel raadsheer in het Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch (team handel). Daarnaast is hij lid van de landelijke Visitatiecommissie Rechtspraak 2018.

Mevrouw Borsje-Senders (1970) volgt als lid van de militaire kamer van de Gerechten in eerste aanleg van het Gemeenschappelijk Hof de heer R.M.H. Clermont op. Hij is in de zomer van 2018 gerepatriëerd naar Nederland. Mevrouw Borsje-Senders is momenteel Hoofd financiële zaken van de Directie Personeel en Bedrijfsvoering te Commando zeestrijdkrachten.

Verder wordt de heer mr. Th.P.L. Bot op voorstel van minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid herbenoemd tot lid van de Raad voor de rechtshandhaving. De Raad is belast met de algemene inspectie van de kwaliteit, effectiviteit en beheer van de organisaties binnen de justitiële keten van Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Leden van de raad kunnen voor maximaal vier jaar worden benoemd en eenmaal worden herbenoemd. De herbenoeming van de heer Bot gaat in per 10 oktober 2018.