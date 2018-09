Minister-president Rutte opent stoomturbine in Moerdijk en brengt werkbezoek aan Brainport Eindhoven

Minister-president Rutte opent woensdag 3 oktober 2018 een nieuwe stoomturbine in Moerdijk en brengt aansluitend een werkbezoek aan Brainport Eindhoven. In het hart van de creatieve sector van Brainport Eindhoven op Strijp-S en Strijp-T krijgt de minister-president verschillende rondleidingen en spreekt hij met bestuurders, ondernemers en leerlingen over de (maak)industrie van de toekomst.