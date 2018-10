Inzet reservecapaciteit asielopvang

Na twee jaar van krimp is de bezetting van de asielopvang de afgelopen drie maanden toegenomen. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft daarom reservecapaciteit in gebruik genomen. Het gaat om z’n 2.000 reserveplekken op huidige opvanglocaties die vallen binnen bestaande bestuursovereenkomsten met betreffende gemeenten. Om de flexibiliteit in het aantal beschikbare opvangplaatsen te behouden, treft het COA voorbereidingen om extra plaatsen indirecte reservecapaciteit in te kunnen zetten. Voor een deel hiervan zijn aanvullende bestuurlijke overeenkomsten nodig. Het COA gaat hierover direct in gesprek met Nederlandse gemeenten. Dat is de uitkomst van de Landelijke Regietafel Migratie en Integratie van vorige week.