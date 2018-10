Minister Blok bezoekt Turkije

Minister Blok (Buitenlandse Zaken) bezoekt op woensdag 3 en donderdag 4 oktober Turkije op uitnodiging van zijn Turkse collega Mevlüt Çavuşoğlu. Aanleiding voor het bezoek is de herstelde onderlinge relatie tussen beide landen. Minister Blok: ‘Het is belangrijk om nu na de uitwisseling van ambassadeurs ook verder met elkaar het gesprek weer aan te gaan over uiteenlopende onderwerpen. De nauwe banden tussen onze landen gaan honderden jaren terug en we werken samen op verschillende terreinen zoals migratie, terrorismebestrijding en economie en handel.’

De reis begint op woensdag in Ankara met gesprekken met de Turkse regering. Minister Blok bezoekt ook het parlementsgebouw. Verder spreekt minister Blok met verschillende parlementariërs en met mensenrechten-NGO’s. Op donderdag is minister Blok in Istanboel en spreekt hij op het TRT World Forum over het belang van multilateralisme en samenwerking op het wereldtoneel.