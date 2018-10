Minister Bruno Bruins naar ministeriële G20-bijeenkomst over gezondheid

Op woensdag 3 en donderdag 4 oktober is minister Bruno Bruins (Medische Zorg) namens Nederland aanwezig bij de G20-bijeenkomst over gezondheid. Tijdens deze bijeenkomst in Argentinië komen alle gezondheidsministers van de grootste economieën van de wereld samen. Op de agenda staat onder andere de gezamenlijke strijd tegen antibioticaresistentie. Onderdeel hiervan is een crisissimulatie over een internationale infectieziekte-uitbraak met een multiresistente bacterie. Ook wordt er gesproken over het versterken van gezondheidssystemen en de aanpak van overgewicht en obesitas bij kinderen.

G20

De G20 bestaat uit de 19 grootste nationale economieën plus de Europese Unie. Het doel van de G20 is bijdragen aan wereldwijde economische groei en ontwikkeling. Argentinië is dit jaar voorzitter van de G20 en heeft Nederland uitgenodigd als gastland. Sinds vorig jaar is het thema gezondheid toegevoegd aan de G20-agenda.