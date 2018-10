Nederland bij alliantie voor betere positie luchtvaartpersoneel

De luchtvaart in Europa is de laatste decennia flink gegroeid en zorgt daarmee ook voor veel werkgelegenheid. Tegelijkertijd lijken buitenlandse budgetmaatschappijen de arbeidsrechten van hun medewerkers niet altijd te respecteren. Om dit Europees aan te pakken is Nederland samen met vijf andere landen het initiatief gestart om de rechten van luchtvaartpersoneel en de bescherming daarvan op de agenda te zetten. Minister van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) zal in haar toespraak op de Aviation Summit in Wenen nogmaals het belang benadrukken van deze ‘Declaration on a Social Agenda in Aviation’.

Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat): ‘In Nederland gevestigde luchtvaartmaatschappijen moeten aan de Nederlandse arbeidswetten voldoen die een goede bescherming bieden aan medewerkers. ‘Dat zou ook zo moeten zijn voor Nederlands vliegpersoneel dat voor buitenlandse budgetmaatschappijen werkt. Maar in de praktijk blijken deze werkgevers regelmatig de randen van de wet op te zoeken. Het is goed dat we nu een alliantie hebben van zes gelijkgestemde landen die hun handtekening zetten onder eerlijke arbeidsomstandigheden.’

Arbeidsregels

Afgelopen week vielen er nog vluchten uit op de luchthaven Eindhoven door stakend Nederlands personeel van een buitenlandse luchtvaartmaatschappij. In totaal werden in Europa 190 vluchten geannuleerd. Inzet van de staking was dat de bonden betere arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden willen voor het personeel van de maatschappij. Eurocommissaris Bulc (Transport) benadrukte toen nogmaals dat de luchtvaartmaatschappijen die in de EU opereren aan de Europese regels moeten voldoen. De zes ondertekenaars gaan nu met de Commissie kijken hoe op basis van de Europese regels voor een gelijk speelveld de positie van de medewerkers kan worden versterkt.

Aviation Summit

De Declaration zal naast Nederland ook ondertekend worden door Luxemburg, België, Denemarken, Duitsland en Frankrijk. Minister Van Nieuwenhuizen houdt een keynote toespraak tijdens de eerste dag van de Aviation Summit (3 en 4 oktober in Wenen). Deze vliegtop is het vervolg op de eerste Aviation Summit die in januari 2016 tijdens het Nederlandse EU-voorzitterschap in Amsterdam werd gehouden. Naast de sociale agenda wordt er door de deelnemers ook onder meer gesproken over het vereenvoudigen van het Europese Luchtruim.