Nederlandse boeken sneller beschikbaar via digitale bieb

Nederlandstalige e-books van Nederlandse uitgevers zijn voortaan zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen een jaar beschikbaar voor bibliotheekleden. Dat hebben zeven partijen uit de boekenbranche vandaag afgesproken. Ook krijgen auteurs, vertalers en beeldmakers zekerheid over de betaling bij uitlening van hun e-book. Dit was niet altijd het geval.

Door de afspraken komen er meer titels, meer actuele titels en meer titels voor de jeugd beschikbaar. Op dit moment telt de Online Bibliotheek 21.000 e-books, van de in totaal circa 35.000 titels. De verwachting is dat dit aantal groeit naar 27.000 e-books eind volgend jaar.

Eerlijke beloning

Minister Van Engelshoven is zeer te spreken over de afspraken. Niet alleen omdat er nu meer titels beschikbaar komen, maar ook omdat de makers voortaan kunnen rekenen op een vergoeding: “We weten dat het in de cultuursector voor velen, een enkele uitzondering daargelaten, nooit een vetpot is geweest. Als je schrijver, vertaler of beeldmaker bent, moet je ook gewoon eerlijk beloond worden naar werken.”

Auteurs, vertalers en beeldmakers worden voortaan per uitlening betaald. De opbrengst wordt 50/50 verdeeld tussen de uitgever en de auteur, vertaler of beeldmaker. Voor de uitvoering maakt minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) budget beschikbaar dat oploopt tot €3 miljoen in 2021. Een groot gedeelte hiervan komt rechtsreeks ten goede aan de makers.

Zeven partijen

De nieuwe afspraken in het convenant e-lending gelden vanaf 1 januari 2019 en zijn gemaakt tussen zeven partijen: het ministerie van OCW, de Koninklijke Bibliotheek (KB), de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB), de Groep Algemene Uitgevers (GAU), de Auteursbond, de Stichting Lira en de Stichting Pictoright.