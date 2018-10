Sportminister Bruno Bruins brengt verrassingsbezoek aan Talent TeamNL in Buenos Aires

Van 6 tot 18 oktober wordt in Buenos Aires, Argentinië, de derde editie van de Jeugd Olympische Spelen gehouden. Toptalenten uit 206 landen tussen de 15 en 18 jaar oud doen hieraan mee. Talent TeamNL bestaat uit 41 sporters die uitkomen in 19 disciplines. Minister voor Sport Bruno Bruins bracht vandaag een verrassingsbezoek aan de Nederlandse ploeg. Hij bezocht het Olympisch Dorp waar de talenten onder leiding van Chef de Mission Mark Huizinga zich voorbereiden op de Spelen die zaterdag beginnen.

Bruno Bruins: ‘Zaterdag beginnen de Spelen, maar de spanning is nu al goed voelbaar. Ik weet het zeker, we spreken hier over de kampioenen van morgen. Namens heel Nederland wens ik Mark Huizinga en zijn team heel veel succes de komende weken.'

Meer informatie over de Jeugd Olympische Spelen en Talent TeamNL is hier te vinden: https://www.nocnsf.nl/buenosaires2018

Minister Bruno Bruins is deze week in Argentinië voor een ministeriële G20-bijeenkomst over gezondheid.