Commissie-Dijkgraaf adviseert over krimp in voortgezet onderwijs

Middelbare scholen staan de komende jaren voor een grote uitdaging, omdat het aantal leerlingen fors terugloopt. Scholen moeten daardoor vaak anders gaan werken en meer regionaal samenwerken. Gezien de urgentie van dit probleem heeft minister Slob een adviescommissie ingesteld, onder leiding van Elbert Dijkgraaf. Die gaat in kaart brengen hoe scholen goed kunnen reageren op de krimp en zoekt uit of er knelpunten zijn voor regionale samenwerking.

Naast Elbert Dijkgraaf, voormalig Tweede Kamerlid voor de SGP en professor aan de Erasmus Universiteit, buigen Kete Kervezee, voormalig voorzitter van de PO-Raad en Inspecteur-Generaal van het onderwijs en lid van de Taskforce Zeeuws-Vlaanderen, en Frits Hoekstra, VO-bestuurder in de Randstad en voorheen in Friesland, zich over de krimpproblematiek in het voortgezet onderwijs.

Ondersteunen

Slob: ‘Voor scholen is krimp een groot probleem: gebouwen worden te groot, de inkomsten dalen en het kan moeilijk zijn om leerlingen onderwijs in de buurt aan te bieden. Vooral vmbo komt bijvoorbeeld vaak in de knel. Daarom is het goed dat deze commissie zich over dit vraagstuk gaat buigen. Hoe kan het beter? Waar kunnen we ondersteunen? En: hoe kunnen we scholen stimuleren om samen te werken?’

Volgens Slob hebben veel scholen de aanstaande krimp al op de radar, maar leidt het nog niet overal meteen tot effectieve samenwerking. ‘Terwijl we in het basisonderwijs hebben gezien dat samenwerking dé oplossing is.’

Hart voor onderwijs

De minister is blij dat Dijkgraaf, Kervezee en Hoekstra aan de slag gaan. ‘De commissieleden hebben allen hart voor het onderwijs en veel kennis en ervaring. Ik hoop dat hun werk kan gaan bijdragen aan goed voortgezet onderwijs in het hele land.’

De commissie levert het rapport naar verwachting begin volgend jaar op.