Gezamenlijke verklaring Prime Minister May en minister-president Rutte n.a.v. cyberoperaties van de Russische militaire inlichtingendienst GRU

De operaties die we vandaag openbaar hebben gemaakt, laten zien dat de Russische militaire inlichtingendienst GRU onacceptabele cyberoperaties ontplooit. Deze operaties zijn gericht op internationale organisaties over de gehele wereld, waaronder de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens gevestigd in Den Haag (OPCW).

Deze poging om toegang te verkrijgen tot de beveiligde systemen van een internationale organisatie, die zich wereldwijd inspant voor de uitbanning van chemische wapens, toont wederom dat de GRU zich niets aantrekt van internationale waarden en de rechtsorde die ons allen beschermt.

De roekeloze operaties van de GRU variëren van destructieve cyberoperaties tot de inzet van chemische middelen, zoals we hebben gezien in Salisbury. Die aanval eiste een dodelijk slachtoffer en vier zwaargewonden.

Ons optreden vandaag bekrachtigt de duidelijke boodschap van de internationale gemeenschap: wij zullen de internationale rechtsorde blijven verdedigen en internationale organisaties blijven beschermen.