Kabinet zoekt nieuwe Nationale Iconen

Wat zijn Nederlandse topinnovaties die wereldwijde problemen oplossen én bijdragen aan onze economie? Hoe houden we de zorg van de toekomst betaalbaar, hoe gaan we slim met digitalisering om of hoe kunnen we duurzaam en energiezuinig produceren? Het kabinet gaat voor het antwoord op deze vragen voor de derde keer op zoek naar baanbrekende innovaties waar Nederland de wereld mee kan veranderen. Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) gaf vandaag bij de Innovation Expo in Rotterdam het startsein voor de verkiezing van nieuwe Nationale Iconen. Deze worden in september 2019 door het kabinet benoemd.

Staatssecretaris Keijzer (EZK): “Nederland is in binnen- en buitenland bekend vanwege alle creatieve ondernemers. Zij ontwikkelen innovatieve producten en diensten die dagelijkse problemen oplossen. Constant werken aan nieuwe innovaties, is de basis van onze groeiende economie. Daarom maken we juist vandaag, te midden van 230 toonaangevende Nederlandse ondernemers en onderzoekers, de zoektocht naar nieuwe Nationale Iconen bekend. Innovaties helpen ons om maatschappelijke uitdagingen op te lossen. En ondernemers zorgen dat we Europees innovatieleider blijven. Daar ben ik trots op!”

Nationale Iconen in september 2019 bekend

Bij de vorige editie in 2016 werden Blue Energy (energie uit water), Growboxx (beplanting in droge gebieden) en Lighthouse (medische isotopen) benoemd tot Nationaal Icoon. In 2014 werd de verkiezing voor het eerst georganiseerd. Toen werden in de Ridderzaal vier innovaties benoemd: gekweekte stamcellen, Quantum Technologies, Hybride aardappels en de Bioneedle.



De jury die de Nationale Iconen aan het kabinet voordraagt, staat net als bij de vorige editie onder leiding van voorzitter Hans Wijers en maakt haar voordracht aan het kabinet in september 2019 bekend. Meer informatie over de huidige Nationale Iconen en de aanmelding voor de nieuwe verkiezing is te vinden op www.nationaleiconen.nl.

Innovation Expo: aandacht voor opleiding en financiering

Op de Innovation Expo bezocht staatssecretaris Keijzer diverse exposanten. Ook nam Keijzer er de MBO- en HBO-agenda van de Topsector Energie in ontvangst. Hierin wordt de route naar voldoende en goed opgeleid personeel voor het mogelijk maken van de energietransitie geschetst.



Daarnaast was Keijzer aanwezig bij de lancering van de Stichting MKB Financiering. Tien partijen gaan in deze stichting samenwerken aan het bevorderen van alternatieve financiering voor het MKB. Bijvoorbeeld door te helpen bij de uitgifte van aandelen en obligaties of het stimuleren van crowdfunding. Inmiddels kijkt meer dan twintig procent van alle ondernemers naar financieringsmogelijkheden naast een lening bij de bank.. Dit initiatief sluit aan op het MKB-Actieplan van staatssecretaris Keijzer waarin ondernemerschap onder meer te gestimuleerd wordt door verschillende keuzemogelijkheden voor financiering te creëren.