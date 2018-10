Meer deelauto’s voor betere bereikbaarheid en schonere lucht

Staatssecretaris Stientje Van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) tekent met 40 partijen een Green Deal om autodelen te bevorderen. Het gaat om gemeenten, provincies, leasebedrijven, deelauto-aanbieders, Stichting Natuur en Milieu en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De Green Deal heeft als doel 100.000 deelauto’s en 700.000 gebruikers van deelauto’s in 2021. Op dit moment zijn er zo’n 41.000 deelauto’s.

Van Veldhoven: “Een eigen auto voor de deur klinkt zo vanzelfsprekend. Maar auto’s staan gemiddeld 23 van de 24 uur stil. Door een auto te delen staat deze minder lang geparkeerd. Dat scheelt ruimte en de kosten van een parkeervergunning. Bovendien blijkt dat autodelers hun auto bewuster gebruiken, en daarom een stuk minder CO2 uitstoten”. Onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving laat zien dat autodelers 8 tot 13% minder CO2 uitstoten. Het bewuster gebruik van de auto komt ook de bereikbaarheid ten goede.

De Green Deal bestaat uit verschillende initiatieven. In Utrecht gaat de gemeente autodelers belonen door parkeerplekken op te heffen. Bewoners kunnen dan kiezen wat ze daarvoor in de plaats willen; bijvoorbeeld groen of een speeltuin.



Als je je rijbewijs haalt, krijg je straks direct informatie mee over de mogelijkheden van autodelen. Gemeenten stellen ook cadeaukaarten beschikbaar, om deelauto’s gratis uit te proberen. Daarnaast gaan autodeelbedrijven met elkaar samenwerken om kennis te delen en een landelijk netwerk voor autodelen mogelijk te maken.

De noodzaak tot maatregelen is groot. Alleen al in de Randstad komen er de komende 10 jaar 500.000 mensen bij.



Deze green deal is het vervolg op eerdere afspraken om het gebruik van deelauto’s te stimuleren. Meer informatie: www.autodelen.info