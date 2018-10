PoliFLW wint Stuiveling Open Data Award 2018

De Open State Foundation ontving vandaag de Stuiveling Open Data Award (SODA) en €20.000 voor de toepassing PoliFLW. Staatssecretaris Raymond Knops overhandigde de award tijdens de Innovation Expo in de RDM Onderzeebootloods in Rotterdam. PoliFLW maakt via één platform lokaal politiek nieuws toegankelijk, doorzoekbaar en herbruikbaar als open data.