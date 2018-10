Rijk, regio en bedrijven: samenwerken aan vervoer van de toekomst

Reizigers en vervoerders moeten maximaal kunnen profiteren van de beschikbare technologie om reizen zo veilig, makkelijk, betrouwbaar en flexibel mogelijk te maken. Daarvoor gaan het bedrijfsleven, vervoerders en lokale en landelijke overheden nog beter samenwerken. Dat vraagt om focus op innovaties die bijdragen aan veilig verkeer, betere doorstroming, meer comfort en minder kosten. Daarbij zijn betrouwbare data en bescherming van privacy van groot belang.

Dit schrijft minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat vandaag in een brief aan de Tweede Kamer over ‘Smart Mobility’. De minister is vandaag te gast op de Innovation Expo 2018 in Rotterdam. Daar worden innovaties op het gebied van slimme en groene mobiliteit gepresenteerd.



Minister Van Nieuwenhuizen: “Nederland is te klein voor versplintering, dus trekken we samen op. Als het gaat om nieuwe technologie maken we steeds vaker de stap van testen, naar toepassen in de praktijk. Daarbij staat de veiligheid altijd voorop.’’

De Innovation Expo

Tijdens de Innovation Expo op de Rotterdamse RDM-campus, worden tal van innovaties op het gebied van slimme en groene mobiliteit gepresenteerd. Rijk, provincies, gemeenten en metropool -en vervoerregio’s presenteren tijdens deze dag een verklaring. Daarin spreken ze af om samen op te trekken op het gebied van slimme mobiliteit. Ook nodigen ze marktpartijen, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en eindgebruikers uit om mee te bouwen aan de mobiliteit van de toekomst.