Minister Grapperhaus bezoekt voorbeeldproject aanpak ondermijning in Putten

We zijn op weg naar een recreatiepark.

Het komt steeds meer voor dat we misstanden aantreffen op de parken.

En sinds een aantal jaren zijn we vanuit de gemeente

bezig met controleren op deze parken of alles daar wel goed gaat.

Grote aantallen arbeidsmigrantentot prostitutie.

Tot mobiel banditisme.

Ja dat is zo'n beetje hetgeen we tegenkomen.

En ik let eigenlijk op allerlei zaken die voor mij een beetje vreemd zijn.

Ik kom hier met regelmaat.

Ik kijk of ik personen zie waarover ik twijfels heb of zij hier komen om te recreëren.

En ik probeer met die mensen gesprekken aan te gaan.

En te onderzoeken of het echt allemaal wel goed gaat.

Aan het verbouwen.

Tijdens een controle in de avonduren op een park trof ik een Pools sprekende dame aan.

Die twee kleine kinderen bij zich had en een echtgenoot of vriend.

En bij de controle van dit gezin viel mij op dat de echtgenoot bijzonder zenuwachtig was.

Toen bleek dat deze man vanuit Polen gesignaleerd stond.

Een vrouw die nergens vanaf wist.

Kinderen overstuur.

En dat we deze meneer moesten aanhouden en weghalen bij zijn gezin.

Ja, dat doet zeer.

Gelukkig hebben we wel alles uit de kast gehaald om die mevrouw met haar kinderen te helpen.

We hebben de weg gewezen naar het gemeentehuis.

En daar is ze opgevangen en zijn zaken geregeld om haar verder te helpen voor een goede huisvesting.

[Grapperhaus:] Heel erg schrikbarend

Dubbel. Het verhaal dat je erover vertelt.

En ook het feit dat het meteen weer gevuld wordt.

Ik vind het leuk dat de minister vandaag bij ons is.

En dat hij ook het belang ervan inziet dat we het vooral ook met zijn allen moeten doen.

Wij kunnen dit niet alleen.

Daar hebben we veel mensen en organisaties voor nodig.

En we moeten samen een vuist maken om de problematiek aan te pakken en verder uit te bannen.