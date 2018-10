Handelsmissie in Polen voor Nederlandse bedrijven in maritieme en watersector

Minister van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) reist van 9 tot en met 11 oktober met 42 Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen naar Polen. Doel van de handelsmissie is om de kansen op de Poolse markt voor de meereizende bedrijven te verkennen en deals te sluiten. Polen is een waterrijk land waar veel kansen liggen voor Nederland op het gebied van havenontwikkeling, binnenvaart, watermanagement en goederentransport. Naast de hoofdstad Warschau reist de missie ook naar verkeersknooppunt Wroclaw en de havenstad Gdansk.

Warschau

Minister Van Nieuwenhuizen opent op woensdag 10 oktober in Warschau het Pools-Nederlandse seminar ‘Transport Connects Water Unites’. Ook is zij uitgenodigd voor gesprekken met de Poolse ministers Marek Gróbarczyk (martieme economie) en Andrzej Adamczyk (infrastructuur). Hier wordt een overeenkomst gesloten voor meer samenwerking op het gebied van watermanagement en binnenvaart. Het bezoek aan de hoofdstad wordt afgesloten met een sessie waar de Nederlandse bedrijven contracten tekenen voor opdrachten in Polen.

Wroclaw

Op dinsdag 9 oktober, de eerste dag van de missie, opent de minister een spoorterminal in de stad Wroclaw van het Nederlandse bedrijf Schravemaker. Vanaf hier worden vanaf mei volgend jaar containers verladen voor de nieuwe directe treinverbinding van Zuid-Polen met het Rotterdamse havengebied. In het begin zijn er twee verbindingen per week voor dit containervervoer. Uiteindelijk zal vier keer per week worden gereden over het spoor, waardoor er 300 minder vrachtwagens op de weg zullen zijn voor het containervervoer van en naar Polen.

Gdansk

De laatste dag van de missie staat in het teken van de maritieme sector met onder meer een bezoek aan de havenstad Gdansk. Het bezoek aan de haven staat in het teken van de kansen die er liggen voor de Nederlandse maritieme sector. Op het Water Forum is er ook veel aandacht voor het uitwisselen van kennis en expertise. Polen maakt zich zorgen over de gevolgen van klimaatverandering voor haar steden, zoals betere bescherming tegen overstromingen van de rivieren Oder en Vistula.