Onderzoek naar langdurig verblijf zonder verblijfsrecht

Langdurig verblijf in Nederland zonder duurzaam verblijfsrecht is onwenselijk. Een onafhankelijke commissie onder leiding van oud-topambtenaar Richard van Zwol gaat daarom onderzoek doen naar alle aspecten die eraan bijdragen dat vreemdelingen, ondanks een afwijzing van een toelatingsaanvraag en de daaruit voortvloeiende vertrekplicht, vaak langdurig in Nederland verblijven. Dat schijft staatssecretaris Harbers vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. In het onderzoek is speciale aandacht voor (gezinnen met) kinderen.