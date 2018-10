Top Team Integratie Vluchtelingen Limburg van start

Staatssecretaris Harbers was vandaag in Weert aanwezig bij de start van het Top Team Integratie Vluchtelingen Limburg. Het veertienkoppige team onder leiding van oud-burgemeester van Brunssum Luc Winants gaat aan de slag om de integratie van nieuwe asielzoekers in Limburg een nieuwe impuls te geven. Binnen het team zijn diverse disciplines vertegenwoordigd door mensen op sleutelposities binnen hun bedrijf of organisatie, waaronder Vluchtelingenwerk, Universiteit Maastricht, de GGD en de Politie. Gezamenlijk worden concrete voorstellen gedaan die vluchtelingen helpen te werken aan een succesvolle, soms tijdelijke, toekomst in Nederland.