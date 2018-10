Post van de overheid direct op mobiel met de Berichtenbox app

Verantwoordelijk staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Raymond Knops: “De introductie van de Berichtenbox app is een belangrijke stap in het eenvoudiger communiceren van de overheid met de burger. Eén van de prioriteiten die ik heb gesteld in de Agenda Digitale Overheid NL DIGIbeter. Het lezen van berichten van de overheid wordt makkelijker en mensen worden sneller geattendeerd op nieuwe post door een melding op hun telefoon. We verwachten dat het aantal gelezen berichten hierdoor zal toenemen”.



Het openen van de app gaat makkelijk en snel met een pincode. Gebruikers kunnen post van de overheid direct in de app lezen en hoeven hiervoor niet meer in te loggen op MijnOverheid. Het is ook mogelijk om post vanuit de app door te sturen naar een ander e-mailadres. De komende tijd worden er nieuwe functies aan de Berichtenbox app toegevoegd, zoals het verwijderen van berichten of het selecteren van nieuwe organisaties die post digitaal aan een persoon mogen versturen.