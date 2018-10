Reactie staatssecretaris Van Ark over de banenafspraak en de overheid

De Tweede Kamer heeft de staatssecretaris gevraagd in de banenafspraak het onderscheid tussen markt en overheid op te heffen.

Staatssecretaris Van Ark:

'Alles wat ik doe is gericht op het creëren van extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Het moet eenvoudiger zodat meer mensen kans krijgen op werk. Dat is hard nodig, want de helft van de mensen heeft nog geen baan. Ik hanteer twee uitdrukkelijke voorwaarden:

De 125.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking móeten er komen. Daar verandert helemaal niets aan. De overheid blijft aan de lat staan voor haar aandeel. Als ik kijk naar hoe de overheid het de afgelopen jaren heeft gedaan, moet zij dus nog enorm aan de bak.'

In november komt zij in het kader van het breed offensief met een verdere uitwerking van vereenvoudiging en verbetering van de banenafspraak, de Wajong en loonkostensubsidie.