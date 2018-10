Extra stickers voor meer duidelijkheid bij tanken in het buitenland

In Nederland weet iedereen wat hij moet tanken. Maar in het buitenland is dat soms lastig. Daarom staat er vanaf 12 oktober 2018 extra stickers op de pompen van alle tankstations in Europa ter verduidelijking. De brandstof en de bestaande benamingen bij tankstations in Nederland blijven hetzelfde.

De stickers worden ingevoerd vanwege een Europese richtlijn en gelden in de hele EU. Ze geven met een symbool, een letter en een cijfer in oogopslag duidelijkheid of je benzine, diesel of gas tankt. Ook nieuwe auto’s krijgen zo’n sticker (in het onderhoudsboekje en in de tankklep). De verduidelijkende stickers op zowel auto als pomp maken het voor automobilisten makkelijker om ook in het buitenland de juiste brandstof te kiezen.

Samen met brancheorganisaties is een poster ontwikkeld voor tankstationhouders en dealers van auto’s, bussen en brom- en snorfietsen om hun klanten te informeren.

