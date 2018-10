Koning en Koningin en minister-president bij afscheid vice-president Raad van State

Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander, Hare Majesteit Koningin Máxima en minister-president Rutte zijn woensdag 31 oktober aanwezig bij de buitengewone vergadering van de Raad van State ter gelegenheid van het afscheid van vice-president Donner. De vergadering vindt plaats in de Volle Raadszaal van het gebouw van de Raad van State aan het Binnenhof in Den Haag.

De Koning is voorzitter van de Raad van State. Hij bekleedt een ceremoniële functie. Koningin Máxima heeft zitting in de Raad van State. De dagelijkse leiding is in handen van de vice-president. De heer J.P.H. Donner bekleedt deze functie sinds 1 februari 2012.

Met ingang van 1 november treedt de vice-president terug vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van 70 jaar. Met ingang van die datum wordt hij opgevolgd door de heer Th.C. de Graaf. Tijdens de buitengewone vergadering houdt minister-president Rutte een toespraak en vice-president Donner zijn afscheidsrede.

De Raad van State is adviseur van de regering en het parlement over wetgeving en bestuur en is de hoogste algemene bestuursrechter van het land. Deze taken worden uitgevoerd door twee afzonderlijke Afdelingen, de Afdeling advisering en de Afdeling bestuursrechtspraak. De vice-president is voorzitter van de Afdeling advisering, die bestaat uit 20 staatsraden. De vice-president is niet inhoudelijk betrokken bij het werk van de Afdeling bestuursrechtspraak. Deze heeft een eigen voorzitter, een functie die sinds 1 mei 2017 wordt bekleed de heer B.J. van Ettekoven. De afdeling bestuursrechtspraak bestaat uit 50 staatsraden.

Bij de Raad van State werken ruim 600 medewerkers die de staatsraden ondersteunen in hun werk als wetgevingsadviseur of hoogste bestuursrechter.