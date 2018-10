Proef met langzamer rijdende goederentreinen van start tussen Meteren en Boxtel

Goederentreinen die tussen Meteren en Boxtel rijden, gaan ’s nachts langzamer rijden. Dit is onderdeel van een proef die bedoeld is om de overlast voor omwonenden van het spoor zoveel mogelijk te beperken. Staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) heeft spoorbeheerder ProRail gevraagd om een proef op te zetten om de effecten van de lagere snelheid van goederentreinen tussen 23.00 uur en 7.00 uur te gaan meten.

Staatssecretaris Van Veldhoven sprak tijdens een bezoek dat zij eerder dit jaar aan Den Bosch en Vught bracht met omwonenden van het spoor die overlast door trillingen en geluid ervaren. Zij zegde deze omwonenden toen al toe te onderzoeken of en hoe langzamer rijdende goederentreinen ’s nachts kunnen zorgen voor minder overlast. Kort daarop kwam zij met spoorgoederenvervoerders verschillende maatregelen overeen die het vervoer van goederen per spoor aantrekkelijker moeten maken. Een onderdeel van deze afspraken is ook de toezegging van de goederenvervoerders om mee te werken aan een proef om de hinder door goederentreinen te beperken.

Van Veldhoven: ‘De bewoners die ik tijdens mijn bezoek aan Den Bosch en Vught sprak, spraken de wens uit dat innovaties daar getest worden. Ik ben blij dat dit gaat gebeuren en hoop natuurlijk dat omwonenden hier ook direct van gaan profiteren. Want natuurlijk vinden we het allemaal belangrijk dat het spoor in ons drukke land zo goed mogelijk benut wordt. Maar de belangen van omwonenden verlies ik zeker niet uit het oog. Goed dat de spoorgoederenvervoerders nu met ons in kaart willen brengen of langzamer rijden in de nacht kan helpen.’

Naast de effecten van het langzamer rijden voor omwonenden, zal ProRail ook in kaart brengen welke kosten dit voor vervoerders met zich meebrengt en hoe de systemen van ProRail moeten worden aangepast. Ook zal ProRail goede afspraken maken met de betrokken goederenvervoerders. Er worden proeven gedaan met snelheden tussen de 40 en 60 kilometer per uur in de nachtelijke uren. De bedoeling is dat zo snel mogelijk gestart wordt met langzamer rijden. De proef wordt alleen op het stuk spoor tussen Meteren en Boxtel uitgevoerd. Als de uitkomsten van de proef positief zijn, dan wil de staatssecretaris bekijken of het ‘s nachts langzamer rijden op meer plekken in Nederland kan worden ingevoerd. Hiervoor moet wel eerst de Spoorwegwet worden aangepast.