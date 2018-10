BZK lanceert innovatieve samenwerking met startups via experimentele aanbesteding

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) lanceert vandaag haar eerste Startup in Residence programma. In dit programma werkt het ministerie samen met startups aan innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken in vier BZK challenges: ‘Digitale Inclusie’, ‘Aardgasvrije woningen’, ‘Gebruik pachtgronden’ en ‘Spoedzoekers op de woningmarkt’.

Verantwoordelijk staatssecretaris Raymond Knops: “Bij de presentatie van de Agenda Digitale Overheid NL DIGIbeter heb ik aangekondigd dat de overheid op een andere manier gaat werken. Door te experimenteren, ruimte te geven aan nieuwe initiatieven en connecties aan te gaan met nieuwe partijen. De start van het BZK Startup in Residence programma past bij deze nieuwe werkwijze”.

Makkelijker aanbesteden

Om het programma makkelijker toegankelijk te maken is door BZK de afgelopen tijd hard gewerkt aan een simpelere manier van aanbesteden. Hiermee zijn deelnemers minder tijd kwijt aan de aanbestedingsprocedure doordat documenten aanzienlijk zijn ingekort. Daarnaast kan bij een succesvolle pilotsamenwerking dezelfde aanbesteding resulteren in een opschaling, de startup hoeft dus niet – zoals voorheen- opnieuw de aanbestedingsprocedure in. De snellere, en simpelere manier van aanbesteden biedt startups nieuwe kansen.

De vier BZK challenges:

- Digitale Inclusie: ontwikkel een innovatieve oplossing om de digitaal laaggeletterden beter in kaart te brengen en te bereiken.

- Aardgasvrije woningen: ontwikkel een innovatieve oplossing om huiseigenaren te verleiden over te gaan tot acties om hun huis aardgasvrij te maken.

- Gebruik pachtgronden: ontwikkel een innovatieve oplossing om de fraude van pachtgronden te beheersen en voorkomen.

- Spoedzoekers op de woningmarkt: help de verschillende groepen te definiëren die op korte termijn huisvesting nodig hebben en ontwikkel een innovatieve oplossing om deze te huisvesten.

Startups kunnen zich vanaf vandaag aanmelden. De geselecteerde startups zullen begin 2019 voor vijf maanden ‘in residence’ gaan om gezamenlijk met BZK te werken aan een oplossing en een prototype.

Meer weten?

Startup in Residence programma (SiR) is een innovatief programma waarin de (Rijks)overheid samenwerkt met startups. Dit doen we door startups maatschappelijke vraagstukken op het terrein van BZK voor te leggen.

Meer informatie over het SiR-programma en de vraagstukken is te vinden op: https://startupinresidence.com/ministry-of-the-interior-and-kingdom-relations/