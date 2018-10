Minister-president ontvangt Chinese premier Li Keqiang

Minister-president Rutte heeft de Chinese premier Li Keqiang ontvangen op het Binnenhof voor zijn tweedaagse bezoek aan Nederland. Lees hieronder de verklaring van de minister-president.

'Vandaag en morgen is de Chinese premier Li Keqiang in Nederland. Hij is hier met een grote delegatie en neemt ruim de tijd om ons land te bezoeken en met mensen te spreken. Dat tekent wat mij betreft de goede banden die Nederland en China hebben.

Onze relatie gaat eeuwen terug, en met diverse bezoeken over en weer werken we al jaren actief verder aan de versterking daarvan. In april was ik nog in China met een succesvolle handelsmissie en de koning en koningin brachten in februari nog een bezoek aan het land. Deze bezoeken zijn belangrijk. Ze geven een positieve impuls aan onze samenwerking op alle niveaus.

Vanochtend hebben we gesproken over die samenwerking, onze gezamenlijke uitdagingen en zaken waarover we soms van mening verschillen. Een van die uitdagingen is de internationale handel. We leven in een tijd waarin vrije en eerlijke handel niet meer zo vanzelfsprekend is. We bespraken vandaag het belang van een open én eerlijk multilateraal handelssysteem met een gelijk speelveld, en de uitdaging om dat te behouden in een wereld met opkomend economisch nationalisme. Want op een gelijk speelveld met duidelijke regels winnen we allemaal.

Het bezoek vindt ook plaats aan de vooravond van de Asia Europe Meeting (ASEM) op 18 en 19 oktober in Brussel. Verbondenheid tussen Europa en Azië is belangrijk voor Nederland, als 'Gateway to Europe'. Maar ook voor een handelsland als China. Concrete samenwerking staat voor mij voorop. Nederlandse bedrijven willen de kansen benutten die de 'verbondenheid' van Europa en Azië, van Nederland en China, biedt. Om dat te ondersteunen heeft Nederland met China afspraken gemaakt over de export van landbouwproducten naar China. Ook gaan we gezamenlijke kansen identificeren op derde markten. We zetten deze dagen dus weer een flinke stap in de samenwerking tussen onze landen. En we hebben afgesproken dat we daar ook de komende jaren met volle energie mee verder zullen gaan.'