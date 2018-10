Minister-president Rutte bezoekt premier Trudeau in Canada

Minister-president Rutte brengt op donderdag 25 oktober 2018 op uitnodiging een bezoek aan minister-president Trudeau van Canada. De minister-president wordt door premier Trudeau ontvangen voor een gesprek op Parliament Hill in Ottawa. Er zal onder meer worden gesproken over de goede relatie tussen Canada en Nederland, ontwikkelingen op het gebied van bilaterale en internationale handel, waaronder het CETA-verdrag, en samenwerking op het gebied van defensie en veiligheid. Na het gesprek met premier Trudeau houdt minister-president Rutte een toespraak in het Canadese parlement. Daarbij zal hij onder meer ingaan op de historische band tussen Canada en Nederland, de multilaterale wereldorde en het belang van goede trans-Atlantische relaties.

Voorafgaand aan het programma op Parliament Hill legt minister-president Rutte ‘s ochtends in het bijzijn van minister-president Trudeau een krans bij het nationale oorlogsmonument in Ottawa.

Het middagprogramma start met een lunch die wordt aangeboden door premier Trudeau en waarbij ook vertegenwoordigers van het Canadese en Nederlandse bedrijfsleven aanwezig zijn. Daarna bezoeken minister-president Rutte en premier Trudeau Gloucester High School, waar zij met scholieren in gesprek gaan over banen van de toekomst en de vaardigheden die daarvoor nodig zijn.

Later in de middag neemt minister-president Rutte deel aan een evenement over de handel tussen Canada en de Europese Unie en Nederland. Nederlandse en Canadese bedrijven spreken daar over hun ervaringen met het EU-handelsakkoord met Canada dat sinds een jaar voorlopig wordt toegepast. Ook opent de minister-president een rondetafelgesprek over klimaatadaptatie, de eerste vervolgbijeenkomst na de officiële start van de Global Commission on Adaptation op 16 oktober in Den Haag.

Tenslotte is de minister-president aanwezig bij een receptie op de universiteit van Ottawa, waar deelname van vrouwen aan technische studies en het belang van vrouwelijke rolmodellen in de technische sector centraal staat.