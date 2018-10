Minister-president Rutte bij P4G-top in Denemarken

Minister-president Rutte neemt zaterdag 20 oktober, op uitnodiging van minister-president Rasmussen van Denemarken, deel aan de eerste Partnering for Green Growth and the Global Goals 2030 (P4G) Top in Kopenhagen.

P4G is op 20 september 2017 gelanceerd tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties en heeft als doel het tot stand brengen van publiek-private partnerschappen op het terrein van duurzame, economische groei en het behalen van de Sustainable Development Goals (SDG’s). P4G richt zich op initiatieven op het gebied van energie, water, landgebruik en landbouw, steden en de circulaire economie. Nederland is in september van dit jaar als lid toegetreden tot P4G.