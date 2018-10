Bewindspersonen Justitie en Veiligheid op werkbezoek bij TNO

Technologische ontwikkelingen volgen elkaar aan de lopende band op. Er is steeds meer mogelijk. Welke kansen en bedreigingen vormen deze ontwikkelingen voor de nationale veiligheid? En wat betekenen ze voor het werkterrein van Justitie en Veiligheid? Bij een gezamenlijk werkbezoek aan TNO zagen de bewindspersonen van JenV hoe innovatie de dagelijkse praktijk van Justitie en Veiligheid raakt. Minister Grapperhaus (Justitie), minister Dekker (Rechtsbescherming) en staatssecretaris Harbers woonden in Den Haag drie workshops bij over innovatie-ontwikkelingen JenV-gebied.

Na een gezamenlijke start volgden de bewindspersonen elk een apart programma, afgestemd op hun eigen werkterrein. Minister Grapperhaus maakte in het Ondermijningslab kennis met de manier waarop gedragswetenschap wordt ingezet bij het optreden tegen criminelen en de georganiseerde criminaliteit. In de workshop Kwetsbaarheid Vitale Infrastructuur zag hij hoe moderne communicatiemiddelen ons kansen bieden, maar ook voor nieuwe kwetsbaarheden zorgen.

Minister Dekker leerde hoe burgers steeds meer zelf een bijdrage leveren bij veiligheidstaken. De politie schakelt burgers nu vrij traditioneel in, bijvoorbeeld via ‘Opsporing Verzocht’, maar zij kunnen ook actief worden ingezet bij het oplossen van zaken. De politie kan zo niet alleen gebruikmaken van extra oren en ogen, maar ook van waardevolle kennis en denkkracht van iedereen.

Minister Dekker:

”Voor opsporing hoeft niet alleen de overheid in actie te komen. De man op straat ziet en hoort ook veel. Op bezoek bij TNO ben ik bijgepraat over hoe de politie en het Openbaar Ministerie mensen in kunnen zetten bij het oplossen van zaken.”

Dat geautomatiseerde analyse van digitaal beeldmateriaal neemt een vlucht. Staatssecretaris Harbers kreeg tijdens een demo uitleg over de manier waarop geautomatiseerd en real-time personen, objecten en gedrag in (online) video’s, afbeeldingen en camerabeelden worden herkend. Ook volgde hij een workshop waarin werd ingegaan op de ontwikkeling van beeldanalysetechnieken om documenten op echtheid te controleren. Een belangrijke ontwikkeling. Ieder jaar worden bijvoorbeeld zo’n 50.000 documenten op echtheid onderzocht door de IND.

Staatssecretaris Harbers: