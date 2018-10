Minister-president Rutte bij ASEM Top in Brussel

Minister-president Rutte neemt 18 en 19 oktober 2018 deel aan de Asia-Europe Meeting (ASEM) in Brussel. Tijdens deze tweejaarlijkse top spreken staatshoofden en regeringsleiders van Europese en Aziatische landen met elkaar over verdere samenwerking.

De minister-president spreekt tijdens de pleinaire sessie ‘Building the Future Together: Promoting Inclusive Growth and Sustainable Connectivity’. Daarnaast staat onder meer een ontbijtsessie met jongeren, die deelnemen aan de Asia-Europe Foundation (ASEF) Young Leaders Summit, op het programma.

De eerste bijeenkomst van de ASEM vond plaats in 1996. De top wordt dit jaar voor de 12e keer georganiseerd en heeft als thema ‘Global Partners for Global Challenges’. Het voorzitterschap is in handen van Donald Tusk, voorzitter van de Europese Raad.