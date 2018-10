Ambassadeursbenoeming

De ministerraad heeft op voorstel van minister Blok van Buitenlandse Zaken ingestemd met de benoeming van een nieuwe ambassadeur in Afghanistan. De benoeming is pas definitief als de Afghaanse regering haar goedkeuring eraan heeft verleend.

De nieuwe ambassadeur, met als standplaats Kaboel, is Ernst Noorman. Hij was sinds deze zomer al tijdelijk zaakgelastigde in het land.

Eerder was Noorman onder meer ambassadeur in Burkina Faso en in Suriname. Daarvoor was hij plaatsvervangend directeur Koninkrijksrelaties bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.